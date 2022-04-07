داعش يختطف خمسة رعاة اغنام قرب حدود كركوك وصلاح الدين

2022/04/07 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن عناصر داعش اختطفوا خمسة رعاة اغنام قرب حدود كركوك وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عناصر داعش قاموا اليوم باختطاف خمسة رعاة أغنام قرب قرية (طامور) الحدودية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك".

وبين أن "عناصر داعش استولوا على أغنام راعٍ تعود لمختار القرية المذكورة والبالغ عددها ما يُقارب 250 رأس غنم".

وأوضح أن "القوات الامنية توجهت إلى موقع الحادث غير ان الارهابيين فروا الى منطقة جبلية وعرة في منطقة (الزركة) التي تقع في سلسلة جبال حمرين مستصحبين معهم اربعة من رعاة الاغنام التي استولوا عليها".

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