2022/04/07 | 16:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يبحث مع السفير الأسترالي العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير التعاون الأمني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/07 | 16:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع السفير الأسترالي العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير التعاون الأمني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع السفير الأسترالي العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير التعاون الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).