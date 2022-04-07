روسيا ترد على عقوبات واشنطن ضد ابنتي بوتين: توجه مسعور

2022/04/07 | 16:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت الرئاسة الروسية، الخميس، على العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، معتبرة أنها "توجه مسعور" من جانب واشنطن لفرض عقوبات على موسكو.

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