إصابة طفيفة لأميركيين بهجوم صاروخي في شرق سوريا

2022/04/07 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض جنديين أميركيين في سوريا لإصابات طفيفة بعد هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأميركي شرقي البلاد، وفقا لمسؤولين أميركيين.

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