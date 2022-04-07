الصحة تسجل 274 إصابة جديدة بكورونا

2022/04/07 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 684 شخصاً للشفاء".وأضاف البيان، أن "الوفيات الجديدة بكورونا بلغت حالتين اثنتين في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 16394".وسجل العراق أمس 289 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة.

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