اصابة جنديين أمريكيين في هجوم شرقي سوريا

2022/04/07 | 16:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفاد مسؤولون أمريكيون بإن جنديين أصيبا، الخميس، بعد تعرض قاعدة جوية أمريكية في سوريا للقصف.وحسب المعلومات فإن جنديين أمريكيين أصيبا في هجوم غير مباشر استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم داعش شرقي سوريا.و لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت خلال الليل.انتهى/25س

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