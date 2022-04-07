تركيا تغلق ملف “خاشقجي” وتحيله إلى السعودية

2022/04/07 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ ثبت القضاء التركي اليوم الخميس، إحالة ملف قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، إلى السعودية، كما قرر إغلاق ملف الإغتيال.وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020 بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.وقال […]

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