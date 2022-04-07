الحوار ثم الحوار فالعراق بذمتكم

2022/04/07 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

ازمة سياسية طال امد انتظار وصول قطارها

الى محطة الانتهاء لكنها وعلى وفق

المعطيات المتوفرة اخذت بالاتساع

وانحنت باتجاه منحنيات كان من المفترض

ان لا تصل اليها اطلاقا.

لكن الحقيق

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