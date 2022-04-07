2022/04/07 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن الجهات التي سوف تحاورها وتفاوضها اللجنة الخماسية المشكلة من الاطار وحلفاءه خلال الأيام المقبلة.

وقال القيادي في الاطار، عائد الهلالي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة الخماسية تضم الاطار التنسيقي وحلفاءه الذين شكلوا الثلث الضامن خلال الفترة الماضية، وهذه اللجنة سوف تعقد حوارات ومفاوضات مع كل الأطراف السياسية".

وأكد أن "ذلك دون استثناء أي طرف سياسي، وحتى التيار الصدري، سيكون لنا حوار وتفاوض خلال هذه اللجنة".

وبين الهلالي أن "المهام الرئيسية للجنة الخماسية إيجاد حلول حقيقة لانهاء الانسداد السياسي، والمضي نحو الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية دون تهميش او اقصاء أي طرف كان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يكشف أولى مهام اللجنة الخماسية لإنهاء الأزمة السياسية في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يكشف أولى مهام اللجنة الخماسية لإنهاء الأزمة السياسية في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).