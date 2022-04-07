لتعقب 6 اهداف داعشية.. القوات الأمنية تشن هجمات مباغتة في 9 مناطق زراعية بديالى

2022/04/07 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بشن القوات الامنية المشتركة هجمات مباغتة في 9 مناطق زراعية شرق ديالى لتعقب 6 اهداف ارهابية مهمة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية المشتركة باغتت 9 مناطق زراعية في حوض المنصورية(45كم شرق بعقوبة) بعمليات امنية".

واضاف ان "العملية تستهدف 6 اهداف إرهابية مهمة لخلايا داعش"، مشيرا الى ان "العملية جرت ضمن مساحة تصل الى 10كم قرب ضفاف نهر ديالى الشرقية".

وأوضح المصدر ان "العملية من اجل درء مخاطر أي هجمات لخلايا داعش على قرى ومناطق يصل تعدادها اكثر من 10 الاف نسمة".

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