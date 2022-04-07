تفاصيل جديدة عن رعاة الاغنام المختطفين جنوب كركوك

2022/04/07 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن رعاة الاغنام المختطفين جنوب محافظة كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم اطلاق سراح ثلاثة من رعاة الأغنام الخمسة التي اختطفتهم عصابات داعش بين حدود كركوك وصلاح الدين".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باقدام تنظيم داعش على خطف خمس رعاة غنم قرب قرية "طامور" الحدودية بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن " عناصر داعش قاموا بالإستيلاء على أغنام احد الرعاة المختطفين والتي تعود لمختار القرية المذكورة والبالغ عددها ما يُقارب 250 رأس غنم".

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