ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية.. وضع حجر الأساس لمشروع الأبنية المدرسية في النجف

2022/04/07 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وضع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير التربية علي الدليمي، الخميس، حجر الأساس لمشروع الأبنية المدرسية في النجف.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن "الغزي والدليمي وصلا في وقت سابق من اليوم إلى النجف، ووضعا حجر الأساس لمشروع الأبنية المدرسية في المحافظة".

وأضاف مجيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "العملية تمت بحضور محافظ النجف ماجد الوائلي، وممثل عن الشركة الصينية المنفذة (باور جاينا)"، لافتاً إلى أن "المشروع ينفذ في إطار الاتفاقية العراقية - الصينية".

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