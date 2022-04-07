وزير النفط: نسعى لتعظيم الإيرادات النفطية بأسرع الطرق

2022/04/07 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الخميس، وجود مساعٍ لتعظيم الايرادات النفطية.

وقال عبد الجبار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة لديها امكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية".

وأوضح، أن "العائدات المالية المتوقعة وفق السيناريوهات المطروحة من قبل وكالات الطاقة العالمية والباحثين سيكون فيها فائض عما تم اقراره من سعر البرميل في الموازنة"، معرباً عن أمله "في القدرة على توفير العائدات بالمبالغ الملائمة من اجل سد الحاجة الضرورية في مجال دعم الطبقات الفقيرة ووزارة الكهرباء وايفائها باستحقاقاتها امام موظفيها والوقود والكهرباء المستوردة".

واشار الى "سعي الوزارة لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق وبما يحافظ على استقرار سوق الطاقة وحصة العراق في السوق العالمية"، لافتا الى ان "رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي وعدداً من النواب داعمون لهذه المعطيات من اجل تعزيز قدرة العراق على تصدير اكبر كمية من النفط وتعزيز مكانه الحقيقي في سوق الطاقة".

وعبر عبد الجبار عن "تفاؤله باستمرار معدلات زيادة اسعار النفط مع نهاية العام الحالي".

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