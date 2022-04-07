المنافذ: منفذ الشلامجة مفتوح ولا صحة لخبر غلقه

2022/04/07 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام هيئة المنافذ الحدودية: منفذ الشلامجة الحدودي مفتوح ولا صحة لخبر غلقه وحركة التبادل التجاري مستمرة#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/FcPuH4yDqz

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 7, 2022

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