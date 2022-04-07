العالم من منظور سوري - ياسين الحاج صالح

2022/04/07 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_الحاج_صالح مقاطع من مقابلة طويلة، طرحت الأسئلة فيها كاترين كوكيو ونسرين الزهر، ونشر قسم سابق منها في مجلة دياكريتيك الفرنسية.



وسينشر هذا القسم في المجلة نفسها في أيار.تَستخدِمُ صورة الأرخبيل مراراً، مرة عند التحدث عن الثوريين العلمانيين، ومرة عن الجيش السوري الحرّ، اللذين افتقدا لمركز ثقل ولتلاحم ما.



وكذلك في كلامك على مجتمعات السوريين اللاجئين الذين أُجبروا على أن يجعلوا العالم عالمهم، ثم عند الحديث ......





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