حوار حول مسائل شخصية . - فريد العليبي

2022/04/07 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي أجرى الحوار عيسى جابلي .لمحة عن نشأتك وتكوينك من الابتدائي إلى الثانوي إلى العالي؟انا ابن فلاح فقير ، أبوه كان يملك ألف راس من الأغنام ، ولكن قسوة الطبيعة وطلب الشهوات بحسب ما يروى عنه دمرا أملاكه ، وعندما توفي جدي كان أبي لا يزال طفلا صغيرا فرباه أخاه الأكبر ولما بلغ السابعة عشرة كانت تونس تشهد أولى معارك الفلاقة ضد المستعمرين الفرنسيين فالتحق بالجبال ، ولكنه ما لبث أن ألقي عليه القبض فأو ......





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