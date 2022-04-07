بنزيمة.. اعتراف دولي بـ

2022/04/07 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفرنسي، كريم بنزيمة، مرة أخرى، أنه الرقم 9 الأكثر فتكاً حالياً في العالم، وذلك بعد تسجيله ثلاثية الفوز لريال مدريد الإسباني على تشلسي الإنكليزي حامل اللقب في معقله (3-1) الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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