العصائب: شركة إسرائيلية استولت على محطة كهرباء شط البصرة

2022/04/07 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في عصائب أهل الحق حسن سالم، اليوم الخميس، شركة “كار” استولت على محطة كهرباء شط البصرة الحكومية عبر عقد استثماري بدعم من الحكومة الحالية.وكتب سالم في تدوينة على “تويتر” أطلعت عليها إيرث نيوز، ان “شركة (كار) الإسرائيلية بغطاء كردي استولت على محطة كهرباء شط البصرة الحكومية”.وأضاف، أن “ذلك تم بعقد استثماري […]

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