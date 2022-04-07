تركيا توقف محاكمة 26 سعوديا وتنقل قضية خاشقجي للمملكة

2022/04/07 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل صحفي الواشنطن بوست داخل القنصلية السعودية بعد استدراجه إلى هناك.وأثار مقتله على يد عملاء سعوديين غضبًا عالميًا.

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