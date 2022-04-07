بيان شديد اللهجة من نادي الشرطة بعد فرض عقوبات ضده

2022/04/07 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي الشرطة، اليوم الخميس، بيانا

شديد اللهجة دان فيه العقوبات المفروضة

ضده من قبل لجنة انضباط اتحاد الكرة.

وجاء في بيان النادي، "تابعنا، بأسفٍ

شديدٍ، القراراتَ التي صدرت من لجنةِ

انضباط اتّحاد ا

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