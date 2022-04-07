بغداد.. الزاملي يتعهد بنقلة خدماتية كبيرة في مدينة الصدر (صور)

2022/04/07 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الخميس، جولة

ميدانية للإطلاع والوقوف على مشاريع

إعمار مناطق مدينة الصدر، شملت

الحميدية والدسيم ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان

تلق

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