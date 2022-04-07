لجنة الانضباط تصدر حزمة عقوبات ضد نادي الشرطة

2022/04/07 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد

العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس،

حزمة من العقوبات ضد نادي الشرطة، وذلك

عقب أعمال الشغب التي شهدتها مباراة

النادي الأخيرة مع نفط الوسط.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان تلق

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