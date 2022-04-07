ناحية عراقية تسجل مئات الاصابات بالسرطان

2022/04/07 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مسؤول محلي في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن تسجيل مئات الاصابات بمرض السرطان في ناحية قريبة من احد الحقول النفطية.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم): "لاتزال اثار حقول النفط السلبية تلحق اضرار كبيرة بابناء محافظة البصرة وتعرضهم لمخاطر الامراض والموت".

وأضاف أنه "في ناحية النشوة التي تقع قرب حقل مجنون النفطي تم تسجيل 350 اصابة بمرض السرطان، وان هذه الاصابات وحسب مختصين تاتي بسبب الغازات المنبعثة والجو الملوث من الحقول النفطية".

وتابع: "لدينا عشرات التقارير مرسلة الى الجهات الحكومية بهذا الشأن لم يتم الاخذ بها، فمحافظة البصرة تسجل مئات الاصابات بالسرطان بشكل ملفت، بعضها نتيجة لمخلفات الحروب واخر بسبب الغازات المنبعثة والاجواء الملوثة من حقول النفط".

واشار الى أن "الجهات المحلية الحكومية والمختصة شكلت عدد من اللجان والفرق الخاصة بالبحث عن اسباب ذلك".

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