هكذا قلب فريق وحدة الطائرات بدون طيار الطاولة على الدبابات الروسية المتخفية بأوكرانيا

2022/04/07 | 17:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من المدنيين الأوكرانيين تنضم إلى المقاومة ضد القوات الروسية باستخدام الطائرات بدون طيار "درونز"، لرصد الدبابات والمدرعات الروسية والإبلاغ عن أماكنها للقوات الأوكرانية، كما يعملون على رصد وتوثيق الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية ضد المدنيين.

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