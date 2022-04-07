قد تسبب العمى.. إليك 5 عادات عليك تجنبها حالاً

2022/04/07 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لا يلقي أغلبنا بالاً لسلامة عينه، حتى تحدث مشكلة تستدعي الخوف، لكن الخبراء يرون أن اتباع عادات صحية من شأنه الحفاظ على سلامة العين.وهناك عادات يومية قد يؤدي اتباعها إلى تعريض العين للخطر وتدريجياً قد تقود للعمى.1- التدخين قال الدكتور هاورد كراسوس، أستاذ جراحة العين، إن دخان السجائر يعد سببا مباشرا […]

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إليك 5 عادات عليك تجنبها حالاً أولاً على ايرث نيوز.

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