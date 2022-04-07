2022/04/07 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: a2iEk-xBN90
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لن تصدق .. عمره ١٠ أعوام ويقود شاحنة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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