ما صحة تسجيل 50 جريمة سرقة في البصرة خلال أيام رمضان الأولى

2022/04/07 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ فندت قيادة شرطة البصرة، يوم الخميس، خبرا تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل 50 جريمة سرقة في البصرة خلال أيام رمضان الأولى في المحافظة.يتبع..

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