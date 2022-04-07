توجه عراقي نحو الطاقة المتجددة والسيارات الصديقة للبيئة

2022/04/07 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أنها تعمل على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الغازية والملوثات البيئية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان، أن "وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لفريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات الذي يرأسه وزير البيئة جاسم الفلاحي، ويضم في عضويته، ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

وأكد النجم، بحسب البيان، أن "وزارة التخطيط تعمل على دعم وتشجيع التحول نحو الاقتصاد المتعدد للقطاعات المنتجة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الغازية والملوثات البيئية التي تسبب الاحتباس الحراري والتأثير على مفاصل كثيرة في الحياة".

وأضاف، أن "توجهاتنا المستقبلية تقوم على ادماج استراتيجية الطاقة ضمن خطط التنمية الخمسية وخطة التنمية المستدامة 2030، لضمان توفر التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تضمنتها هذه الاستراتيجية، ومن بينها تشجيع مشاريع الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة، ودعم صناعة واستيراد الاجهزة الكهربائية والمعدات والسيارات والاليات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة العالية والمنخفضة في استهلاك الطاقة، فضلا عن المضي في سياسة العزل الحراري للأبنية المشيدة حديثا، والزام مؤسسات الدولة كافة بتطبيق معايير الجودة في المشاريع الجديدة، ووجوب توافرها على متطلبات الايزو".

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