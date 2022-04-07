توجيه نبيل عبد الصاحب أثناء زيارة لإحدى الدوائر التابعة لوزارة التعليم

2022/04/07 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب اليوم الخميس، دائرة الإتلاف والمعالجة في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة، فيما وجه بالإفادة القصوى من الملاكات البشرية وتوزيعها واستثمارها بشكل دقيق.وعقد الوزير بحسب بيان تلقته ايرث نيوز، “اجتماعا مع مدير الدائرة ومسؤولي مراكزها وشدد على تحديث برامج العمل وتعزيز مساحة الأداء المشترك […]

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