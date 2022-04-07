حكيم شاكر: أراهن على مشاركة مختلفة للقوة الجوية في دوري الأبطال

2022/04/07 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق القوة الجوية حكيم شاكر، أن فريق الصقور سيظهر بشكل مختلف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.وقال شاكر خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي، “أود أن أشكر المملكة العربية السعودية على توقيت مباريات مجموعتنا، لو كانت بدولة غير السعودية للعبنا مبارياتنا ونحن صائمين في أوقات 4 أو 6 […]

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