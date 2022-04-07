2022/04/07 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

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قررت شركة "فيريرو" الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولا، الأربعاء، سحب مزيد من منتجات علامتها التجارية الشهيرة "كيندر" من المملكة المتحدة وإيرلندا، بعد تسجيل إصابات بالسلمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وقالت فيريرو في بيان نشرته فرانس برس "مع أن الوضع لا يزال على حاله، ندرك تماما أن عيد الفصح يقترب تزامنا مع ارتفاع متوقع في مبيعات هذه المنتجات"، مضيفة "لذلك، قررنا كإجراء احترازي إضافي، سحب مزيد من المنتجات المصنعة في المصنع نفسه خلال الفترة ذاتها".

ويشمل السحب منتجات بيض كيندر "kinder surprise" المباعة بالقطعة أو ضمن علبة من ثلاث بيضات يعود تاريخ انتهاء صلاحيتها إلى 7 أكتوبر 2022"، في حين أن المنتجات التي سحبت من الأسواق، الثلاثاء، تشمل تواريخ صلاحيتها الفترة الممتدة بين 11 يوليو و7 أكتوبر.

واتخذت الشركة كذلك "قرارا احترازيا بسحب منتجات أخرى تشمل Kinder Mini Eggs وKinder Egg Kits وKinder Surprise بحجم 100 غرام وSchokobons في المملكة المتحدة وإيرلندا والتي يوصى باستهلاكها بين 20 أبريل و21 أغسطس".

وأعلنت فيريرو، الثلاثاء، سحب سلسلة منتجات من علامة كيندر التجارية، مصنعة داخل مصنعها الواقع في مدينة أرلون البلجيكية، وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

وقالت إنها تواصل تعاونها مع السلطات الصحية في بريطانيا وإيرلندا "في ضوء تسجيل حالات إصابة بداء السلمونيلا"، رغم "عدم رصد السلمونيلا حتى الساعة في أي منتج تابع لكيندر موجود في السوق".

وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية البريطانية أفادت، الثلاثاء، في تصريح لوكالة فرانس برس برصد 63 إصابة بالسلمونيلا على الأراضي البريطانية.

وفي فرنسا، أعلن المركز الوطني المرجعي لمرض السلمونيلا في معهد باستور تسجيل 21 إصابة بهذه البكتيريا، تعود 15 منها لأشخاص تناولوا منتجات كيندر المذكورة، وفق الهيئة الصحية الفرنسية العامة.



ويبلغ معدل أعمار المصابين أربع سنوات.

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