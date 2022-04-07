المنتجات النفطية ترفع أسعار زيت الوقود

2022/04/07 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، رفع اسعار زيت الوقود المجهز إلى كافة معامل وشركات القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام ودوائر الدولة.وبحسب وثيقة صادرة عن الشركة، حصلت إيرث نيوز على نسخة منها، فأنها “قررت تعديل اسعار منتوج زيت الوقود المجهز إلى كافة معامل وشركات القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام ودوائر […]

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