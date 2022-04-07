اتفاق مبدئي بين صندوق النقد ولبنان على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار

2022/04/07 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

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