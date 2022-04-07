ما حقيقة تسجيل 50 جريمة سرقة في البصرة خلال أيام رمضان الاولى؟

2022/04/07 | 18:45 - المصدر: السومرية نيوز

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ردت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، على الانباء المتداولة بشأن تسجيل 50 جريمة سرقة في المحافظة خلال ايام شهر رمضان الاولى.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ما أشيع في بعض وسائل الإعلام حول تسجيل محافظة البصرة 50 جريمة سرقة خلال ايام شهر رمضان الاولى غير صحيح ولا أساس له".ودعت قيادة الشرطة، "المراسلين والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة الى اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار".

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