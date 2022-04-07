مدرب الجزيرة يقر بصعوبة مواجهة القوة الجوية

2022/04/07 | 18:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أقر مدرب فريق الجزيرة الإماراتي الهولندي مارسيل كايزر، بصعوبة مواجهة فريقه أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2022.وقال كايزر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “القوة الجوية فريق قوي من دوري مختلف ولدينا معرفة عن لاعبين دوليين في صفوفهم شاركوا مع منتخب العراق بمواجهة الامارات”.وأضاف “اعددنا للمباراة بشكل جيد خصوصاً […]

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