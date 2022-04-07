تركيا تنفي تعيين سفير في مصر: سنتخذ خطوات جديدة نحو التطبيع خلال أيام

2022/04/07 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نفي للأنباء التي ترددت عن أن تركيا اتخذت قرارا بتعيين سفير لها في مصر، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد.

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