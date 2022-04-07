ملاحظة في متغيرات المشهد السياسي اليمني - فؤاد الصلاحي

2022/04/07 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي المجالس الرئاسية منذ اول مجلس جمهوري ايام السلال الى مجلس ايام الارياني الى مجلس القيادة ايام الحمدي الى مجلس الايام الاولى للوحدة كلها كانت نتيجة تسويات سياسية بين فرقاء انتهت بالفشل وتربع شخص على مقعد الرئاسة تمت منازعته صلاحياته و حتى القيادة الجماعية (الجبهة القومية) انتهى دورها بتأسيس الحزب واعلان قيادة جديدة.في تجربة الشمال كانت المجالس الاولى ضمن مشهد سياسي مضطرب ومنقسم بين فرقاء وامراء ......





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