قرار أممي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

2022/04/07 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.وجاء التصويت بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العامة بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال الحرب في أوكرانيا.وجاء التصويت عقب اتهام أوكرانيا القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.

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