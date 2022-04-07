انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في مصر والبنك المركزي يطمئن

2022/04/07 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي المصري أن رصيد الاحتياطي النقد الأجنبي بلغ بنهاية آذار الماضي نحو 37 مليار دولار و82 مليون دولار مقابل 40 مليارا و99 مليون دولار نهاية شباط السابق.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أن "السبب وراء تراجع الاحتياطي النقدي هو تغطية احتياجات السوق المصري وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية والمحافظ الدولية من السوق نتيجة اضطرابات ما بعد الحرب الروسية - الأوكرانية".

وأضاف، أن "هناك أسباباً إضافية تضمنت تنفيذ إجراءات لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

وتابع أنه "وعلى الرغم التغيير الذي حدث في الاحتياطي النقدي خلال شهر آذار الماضي فإن البنك المركزي المصري لا يزال قادراً على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات".

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