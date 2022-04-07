 الخزانة الأميركية: الاقتصاد الروسي في انهيار متسارع

2022/04/07 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال نائب وزيرة الخزانة الأميركي والي أديمو، إن الاقتصاد الروسي "في انهيار متسارع" بسبب العقوبات التي أثرت على الروبل.

وأضاف أديمو، "قيدنا مع حلفائنا الاقتصاد الروسي وسنواصل القيام بذلك"، مشيراً إلى أن "أوروبا تتخذ خطوات للحد من اعتمادها على الطاقة الروسية".

وتابع، "ملتزمون مع شركائنا الأوروبيين بمنع تهرب روسيا من العقوبات، هدفنا في النهاية هو وقف الغزو الروسي وسنستخدم العقوبات و كل السبل المتاحة".

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