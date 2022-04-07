العراق يبحث مع 3 دول عربية تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

2022/04/07 | 19:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الخميس، مع نظرائه السعوديّ والمصريّ والجزائريّ، التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان.وذكرت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “أجرى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجيَّة جُمهوريَّة مصر العربيَّة سامح شكري، […]

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