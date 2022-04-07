2022/04/07 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تعلن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بعد تعليق عضويتها

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