بحثاً عن العلامة الكاملة.. وطني الصالات يواجه البحرين

2022/04/07 | 20:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : احسان المرسومي

يخوض منتخبنا الوطني للصالات لقاء مهماً يجمعه ونظيره البحريني في تمام الساعة 30 :10 من مساء اليوم الخميس (توقيت بغداد) في القاعة المركزيَّة بمجمع زايد/ مدينة الفجيرة الإماراتية، وتأتي أهمية هذه المباراة كون فوز منتخبنا فيها أو حتى التعادل ضمن مجموعتنا الثانية التي ضمته إلى جانب منتخبي الإمارات والبحرين سيؤهلنا مباشرة إلى نهائيات أسيا التي تضيفها الكويت نهاية العام الحالي، وكان أسود الصالات قد نجحوا في تخطي منتخب الإمارات في اللقاء الأول الذي جرى أمس الأول الثلاثاء بنتيجة 2/ 0، جاءت مناصفة بين شوطي المباراة، إذ سجل أولاً رافد حميد في الشوط الأول، وعزز الفوز اللاعب سالم فيصل في الشوط الثاني .

وأبدى لاعبونا جاهزيتهم لمباراة اليوم والتأهل متصدراً إلى نهائيات آسيا بعد الأداء القوي والثقة الكبيرة التي اكتسبت إثر مواجهة الإمارات، برغم الألم الذي انتاب أعضاء الوفد نتيجة الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب مصطفى بجاي.

وقال عضو اتحاد كرة القدم المشرف على لجنة الصالات يحيى زغير في تصريح لـموقع الاتحاد، أثناء زيارته للاعب المنتخب في المشفى: إنَّ رئيس الاتحاد أبدى استعداده لإرسال بجاي إلى قطر للخضوع لرحلة علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها وننتظر إكمال الفحوصات الخاصة به لتحديد نوع الإصابة ومن بعدها إصدار القرار بإرساله للعلاج خارجياً.

وأكد أنَّ درجال قرر صرف مكافأة لكل أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات بعد تحقيق الفوز على الإمارات، وستكون هناك مكافأة أخرى في حال الفوز على البحرين في مباراة اليوم.

يشار إلى أنَّ منتخبين يتأهلان عن كل مجموعة، بينما سيخوض صاحب المركز الثالث مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الأولى لخطف البطاقة الخامسة، وكان منتخبنا للصالات الذي يقوده المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة، قد تم إعداده للتصفيات الآسيوية عبر عدد من المعسكرات والمباريات الودية انطلقت من بغداد، بعدها معسكر في إيران تخلله إجراء مباريات مع فرق إيرانية، كما فاز في لقاءين أمام نظيره اللبناني في معسكر أقيم في بيروت قبل أن يشد الرحال إلى مدينة الفجيرة

الاماراتية .

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