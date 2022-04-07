رشيد: النقاط الثلاث هدف الزوراء أمام نفط ميسان

2022/04/07 | 20:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

يرنو الزوراء إلى تحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط ثمينة، عندما يلاقي اليوم نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين، لا سيما بعد سلسلة من النتائج السلبيَّة آخرها التعادل أمام

الكهرباء.

عن حظوظ فريقه في مباراة اليوم تحدث الناطق الإعلامي لنادي الزوراء قائلاً: إنَّ لاعبي النوارس عازمون على تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، بعد أربعة لقاءات لم يذق فيها طعم الانتصار، بغية تصحيح المسار والعودة مجددا إلى المربع الذهبي كخطوة اولى.

وتابع عبد الرحمن رشيد أنَّ فريقه الأوفر حظا والأقرب لحصد النقاط الكاملة من نفط ميسان، وذلك بسبب الفوارق الفنية ونوعية اللاعبين والخبرة، ولكن في المقابل لا يمكن الاستهانة بقدرات الضيف الذي قدم مستويات جيدة في المباريات الاخيرة.

وأشار إلى أنَّ الجهاز الفني بقيادة المدرب ايوب أوديشو ركز على معالجة العقم التهديفي لمهاجميه في اللقاءات الأربعة السابقة التي لم يسجل فيها الفريق، كما درس المنافس جيدا وتعرف على نقاط القوة والضعف لديه، وسيضع الوصفة المناسبة من أجل الوصول إلى مرمى الخصم، والكرة الآن في ملعب اللاعبين الذين عليهم أن يترجموا ذلك على أرض الواقع.

وبشأن تراجع الابيض في سلم الترتيب وطموحه في البطولة أوضح رشيد أنَّ أسبابا عدة أدت إلى تراجع فريقه في جدول المسابقة، أهمها الإصابات، مبيناً أنَّ الفوز امام نفط ميسان سيمكن الزوراء من العودة للمربع الذهبي، ولكن ذلك ليس هدف النوارس، الذي يرنو للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري حتى الرمق

الاخير.

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