مدرب رباعينا البيلاروسي يصل إلى بغداد

2022/04/07 | 20:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

أكد نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال والمدير التنفيذي مصطفى صالح مهدي أنَّ المدرب البيلاروسي الكسندر كارناتشيف سيصل إلى بغداد في الثاني عشر من نيسان الحالي للتوقيع على عقد تدريب منتخباتنا الوطنية ومباشرة الإشراف على رباعينا الذين يكثفون تدريباتهم منذ شباط الماضي في القاعة التخصصية التابعة لوزارة الشباب والرياضة .

وقال صالح لـ (الصباح): إنَّ تأخر وصول المدرب البيلاروسي جاء لأسباب إدارية تتعلق بإصدار الفيزا، مشيراً إلى أنَّ الاتحاد سيتشاور معه بخصوص منهاجه للمرحلة المقبلة وسبل تطوير الرباعين واختيار الأفضل منهم بغية توزيعهم بين البطولات التي سيشاركون فيها من بينها بطولة التضامن الإسلامي في مدينة قونيا التركية وبطولة آسيا في الصين، وهناك أيضاً بطولة العرب التي تضيفها البحرين مطلع تموز المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، ومن ثم منافسات آسيا للناشئين نهاية تموز المقبل .

وأضاف أنَّ لدينا مشاركة مهمة في بطولة العالم للشباب في اليونان تحت 20 عاماً في 28 نيسان الحالي، وسيمثلنا فيها الرباع علي عمار بوزن 109 كغم، والرباع علي عباس بوزن 89 كغم، ويشرف على تدريبات اللاعبين الشباب المدرب عمار يسر .

وختم صالح حديثه قائلا: نأمل بإقامة معسكر خارجي يكون مكملا للمعسكر الحالي في بغداد ولحين انطلاق الاستحقاقات الخارجية وان فترة إقامة هذه المعسكرات وأماكنها تتوقف على مدى الدعم المادي المقدم لنا من اللجنة الاولمبية، لافتا إلى أنَّ رياضتنا هي لعبة الانجاز العالي والارقام التي يحطمها الرباعون هي من تحدد جاهزية اللاعب

للبطولة .

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