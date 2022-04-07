رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب فيلق القدس الإيراني من قائمة الإرهاب

2022/04/07 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، الخميس، أنه يعارض شطب فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، من قائمة "الإرهاب" الأميركية، وهو أحد شروط طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

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