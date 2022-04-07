وزراء خارجية العراق ومصر والجزائر يبحثون التنسيق في المواقف

2022/04/07 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظرائه السعودي والمصري والجزائري، التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان فضلاً عن الملفات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية رمطان لعمامرة".وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال التنسيق حول الموقف من التصويت على مسودة قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وتبادل الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية".

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