الزراعة تحدد مساحة الخطة الصيفية: نأمل إقرارها قريباً

2022/04/07 | 20:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، إعدادها خطة صيفية لزراعة مليونين و700 ألف دونم، فيما أشارت إلى أن حجم ما ينفذ منها يتوقف على كمية الإرواء المتوفرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم إعداد الخطة الزراعية الصيفية والتي تقدر بأكثر من مليونين و700 الف دونم، وستقدم الى وزارة الموارد المائية من خلال لجنة مشتركة في يوم 12 نيسان الجاري والأمر يعتمد على كمية المياه الموجودة لدى وزارة الموارد المائية، ونأمل إقرار هذه الخطة قريباً".

وأضاف النايف في حديثه عن مدى إمكانية الاستعانة بالمياه الجوفية، أن "أغلب مناطق الصحراء تعتمد على المياه الجوفية، والآبار هي الحل الوحيد، وهنالك الكثير ممن لجأوا إلى الأبار واستفادوا من خلالها في إرواء المحاصيل الزراعية".

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