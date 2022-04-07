صدور أوامر قبض بحق ممثل وإعلامي والاخير يعلق: سأعمل تجارة المخدرات

2022/04/07 | 20:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامر جاء بعد اتهام ضباط الجيش العراقي بالفساد.

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