2022/04/07 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على لصين سرقا مدرسة ابتدائية بالديوانية

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